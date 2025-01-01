Десять ледовых переправ обустроено в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 ледовых переправ действует в Тюменской области по состоянию на 27 января. Три из них - с максимальной грузоподъемностью - 30 тонн, сообщает региональное управление МЧС.

Все они находятся в Уватском районе: с. Демьянское, 317 км; 316,7 км; с. Уват, трасса Тюмень - Ханты-Мансийск - Уват, 435 км. На 317,06 - 317 км в районе Демьянского грузоподъёмность ограничена тремя тоннами.

В Тобольске на левобережье Иртыша могут проезжать автомобили весом до 20 тонн. В Тобольском районе в районе с. Малая Зоркальцева - до 15 тонн.

Десятитонные переправы работают на дороге Экстезерь – Баишевская в Вагайском районе и на трассе Ярково - Новоалександровка - Ленино в Ярковском районе.

Также в Ярковском районе действуют две переправы через Тобол и Туру в районе с. Сорокино и Покровское. Их грузоподъемность - пять тонн.

МЧС напоминает: движение автомобилей по переправе разрешается только со скоростью и дистанцией, указанными на знаках, устанавливаемых перед въездами. Запрещается пропуск нагрузок, превышающих допустимые. Также здесь нельзя совершать обгон, резко тормозить, заправлять автомобиль и пробивать лунки во льду около трассы.