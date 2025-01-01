Тюменские студенты помогли ветеранам труда в Упорово

| Фото: ГАУ Северного Зауралья | Фото: ГАУ Северного Зауралья

Студотряды штаба ГАУ Северного Зауралья приняли участие во Всероссийской патриотической акции "Снежный десант". На этот раз студенты отправились в с. Упорово, чтобы оказать помощь ветеранам труда и семье погибшего участника специальной военной операции.

"Наша миссия заключалась в том, чтобы очистить дворы и подходы к домам от снега, а также поддержать тех, кто нуждается в помощи, - поделился командир штаба Максим Алексеев. - Мы понимаем, как важно в это непростое время проявлять заботу и внимание к тем, кто отдал много сил на благо нашей страны".

Напомним, что цель акции - развитие добровольчества в молодежной среде, патриотическое воспитание, просветительская деятельность населения и формирование ценностей здорового образа жизни, сообщает пресс-служба аграрного университета.