На маршруте № 156 в Тюмени появятся новые остановки

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Остановочные пункты "ул. Игоря Нестеренко" в прямом и обратном направлениях включили в схему движения маршрута регулярных перевозок № 156 "Областная библиотека – с/о "Липовый остров". Они начнут действовать с 29 января, сообщили в администрации Тюмени.

Узнать о маршрутах и времени движения общественного транспорта можно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.