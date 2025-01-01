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На маршруте № 156 в Тюмени появятся новые остановки

Общество, 17:32 27 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Остановочные пункты "ул. Игоря Нестеренко" в прямом и обратном направлениях включили в схему движения маршрута регулярных перевозок № 156 "Областная библиотека – с/о "Липовый остров". Они начнут действовать с 29 января, сообщили в администрации Тюмени.

Узнать о маршрутах и времени движения общественного транспорта можно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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# автобусы , администрация Тюмени , схема маршрута

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