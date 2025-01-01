Новая средняя школа начала работу в Вагайском районе

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Средняя школа начала работу в с. Казанское Вагайского района 27 января. По телемосту из областной столицы губернатор Тюменской области Александр Моор пообщался с учениками, родителями и педагогами.

“Ребята уже успели все посмотреть, рассказали, что им очень понравились учебные классы, кабинет робототехники и спортивный зал. Педагоги довольны современным оборудованием”, – написал глава региона.

Новое образовательное учреждение построено по программе замены деревянных школьных зданий. За последние десять лет она охватила более 20 отдаленных населенных пунктов региона. В 2024 году открыли две новые школы. Работа продолжается.

“Наша цель – чтобы в Тюменской области все дети, независимо от того, где они живут, могли учиться в современных условиях”, – заключил Александр Моор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора