Семьям героев СВО посвятят отдельную номинацию фотоконкурса имени Александра Ефремова

| Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Андрея Артюхова

Новую номинацию фотоконкурса памяти Александра Ефремова учредила фракция "Единой России" Тюменской областной думы. Она будет посвящена семьям участников специальной военной операции.

Об этом сообщил первый заместитель председателя думы, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов в своих соцсетях по итогам открытия выставки лучших работ 2024 года в Ишиме. Вместе с главой города Федором Шишкиным он наградил призеров региональных номинаций, учрежденных "Единой Россией".

"В номинации "Большая сибирская семья", где представлены снимки, рассказывающие о ценности многодетной крепкой семьи, диплом второй степени получил Геннадий Крамор — известный ишимский краевед и фотограф, многодетный отец. Одним из призеров в номинации стал Петр Земляных. Цель номинации "Человек труда" - показать красоту труда рабочего человека. Здесь дипломом третьей степени отмечена Светлана Мукушева. Поздравляю ишимских фотографов с замечательным результатом и желаю новых побед", - отметил Андрей Артюхов.

Он добавил, что работа над новыми снимками для конкурса памяти Александра Ефремова 2025 года уже началась. Например, в Ишиме тюменские фотографы запечатлели работников Ишимского механического завода, многодетные семьи и семьи участников СВО.