Паралелли с современностью провели на встрече о блокаде Ленинграда в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Представители Луганской Народной Республики и Республики Беларусь приняли участие в тематической встрече "Навечно в сердце сохраним всю правду о блокадном хлебе". Событие, посвященное 80-летию Великой Победы и снятию блокады Ленинграда, организовал Государственный аграрный университет Северного Зауралья в Штабе общественной поддержки "Единой России" 28 января.

В зале собрались учащиеся трех школ Тюмени, студенты, преподаватели. Им показали документальный фильм "Блокада Ленинграда за 22 минуты". Ученики, студенты и преподаватели выступили с тематическими докладами. На выставке гости увидели хлеб, изготовленный обучающимися ГАУ Северного Зауралья по рецептам блокадного Ленинграда.

"В этом году традиционное мероприятие "Блокадный хлеб" решили провести в Штабе общественной поддержки "Единой России". О событиях тех лет рассказывают не только педагоги. Ребята услышали историю блокады Ленинграда из уст своих одноклассников, одногруппников и наших гостей из Луганской Народной Республики и дружественной Республики Беларусь. Школьники и студенты глубоко погружаются в тему, в значимость Победы, в то, что она дала нам", — поделилась ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья, председатель комиссии по социальному развитию Тюменской гордумы Елена Бойко.

Она добавила, что выстраивание параллели с современностью помогает молодому поколению патриотично и правильно относится к происходящему в мире.

Профессор кафедры государственного управления Луганского государственного университета им. В. Даля Петр Ткачук выступил с докладом "Подвиг Ленинграда в сердцах жителей Донбасса".

"Отрадно видеть столько молодежи, отзывчивость, теплоту, блеск в их глазах. Хочу выразить благодарность Елене Григорьевне за прием и ту работу, которую много лет проводят наши университеты. Аграрный университет Северного Зауралья является соорганизатором ежегодного международного форума "Лента памяти", в ходе которого организуют много событий, вызывающих огромный отклик в сердцах и душах студенческой молодежи", — подчеркнул Петр Ткачук.

Он тоже провел исторические параллели с нашими днями. По его словам, все, через что прошли жители Ленинграда в военное время, пытался сделать враг в ЛНР и ДНР в наши дни.

"Все повторилось: уничтожение людей, мор голодом, отключение коммуникаций. У нас было так же. Тем самым нас пытались поставить на колени, но на Донбасс шли гуманитарные конвои — так когда-то под обстрелами перевозили помощь по "дороге жизни". Россия сразу же обеспечила нас коммуникациями, были перекинуты провода, пошли электричество, газ, запустились котельные, и люди не замерзли", — дополнил он.

Еще одним гостем мероприятия стал доцент кафедры зоогигиены, экологии и микробиологии Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Александр Дуктов.

"Мне повезло попасть на это патриотическое мероприятие. Вчера, 27 января, исполнилось 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Считаю, что это актуальная на сегодняшний день тема. Такие мероприятия нужно проводить, как можно с большим количеством школьников и студентов. Тот, кто знает историю, не допустит ошибок. На примере некоторых стран видим, как там относятся к "воспитанию патриотизма" у своей молодежи", — заключил он.

Инна Пахомова