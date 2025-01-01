Иностранные студенты выступят на инклюзивном концерте в Тюмени

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Концерт "С миру по нотке" пройдет в молодежном центре "Космос" 1 февраля. Иностранные студенты из Международного клуба Тюменского медицинского университета представят на сцене яркие номера на родных языках, сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии, которое организовала инклюзивная театральная студия "Девиарт", также примут участие артисты студии и самодеятельные коллективы города. Вход свободный.

Отметим, что иностранные студенты ТМУ участвуют в нескольких инклюзивных проектах. Они поддержали проект "Краски жизни", поздравив с Новым годом детей, находящихся на лечении в ОКБ№1, и помогли им создать карнавальные маски. Встреча обрадовала маленьких пациентов, а будущие врачи получили возможность практиковать русский язык.

В проекте "Пойми меня правильно" ребята узнают об особенностях жизни слабовидящих людей. Так, они уже учились читать фразы, написанные шрифтом Брайля, писать рельефно-точечным шрифтом, узнали о приспособлениях и приборах, облегчающих жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, осваивали дактильную азбуку и даже пробовали петь на русском жестовом языке.

"Подобные мероприятия помогают будущим врачам лучше понять сложности, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, развивают у них навыки работы с пациентами и социальную ответственность, – подчеркнула руководитель Международного клуба Ольга Ивановна Черных. – Волонтерство – это важный инструмент адаптации студентов в новой культурной среде, который позволяет им активно участвовать в жизни общества и помогать тем, кто нуждается в поддержке".

Возрастное ограничение: 6+