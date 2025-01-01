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В Тюмени разработали курс по управлению проектами с помощью нейросетей

Общество, 17:32 29 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую программу повышения квалификации "Нейросети для управления проектами" разработали в ТюмГУ. В основе обучения — практика применения ИИ-инструментов для решения креативных и рутинных задач при планировании и реализации проектов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Наш курс создан для того, чтобы сотрудники самых разных организаций перестали воспринимать ИИ как "черный ящик" и перешли к пониманию технологии, её применению, переконфигурации, и адаптации под специфичные задачи. Мы сконцентрировались на двух аспектах: погружение в принципы работы нейросетей, с одной стороны, и конкретные алгоритмы, и инструменты при решении реальных задач, с другой стороны", — поделился эксперт курса Альберт Бранд.

Присоединиться к обучению можно в любое время. Слушателей ждут три вебинара, 15 практических заданий для самостоятельной работы с обратной связью от экспертов. По итогам участники получат удостоверение о повышении квалификации.

Курс является одним из новых образовательных продуктов, запускаемых университетом в рамках проекта "Образование для взрослых".

Подробная информация размещена по ссылке.

Возрастное ограничение: 18+

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# нейросети , ТюмГУ

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