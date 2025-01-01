В Тюменской области у подростков группы риска появятся наставники

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Масштабный проект "Региональная модель наставничества несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета", стартовал в Тюмени. К мероприятию в "Конторе пароходства" в формате онлайн подключились представители всех 26 муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Алексея Райдера, в Тюменской области принята уточняющая норма, согласно которой "добровольческий" характер наставнической деятельности теперь становится главным инструментом. "В том числе профилактической и воспитательной работы", - подчеркнул он.

Алексей Райдер вручил нагрудные знаки "Почетный наставник" и благодарственные письма "За неравнодушие, активное участие и вклад в развитие наставнической деятельности в регионе". Среди награжденных – педагоги-наставники учреждений сферы дополнительного образования и спорта.

О ближайших планах и перспективах развития системы наставничества и создании регионального центра рассказала начальник управления дополнительного образования и воспитания департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова.

"Модель начала свою работу в рамках федерального проекта "Мы вместе" нового национального проекта "Молодежь и дети", - отметила она.

В 2024 году на федеральном уровне был принят закон о создании института наставничества в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "Тюменская областная дума внесла необходимые изменения и в региональное законодательство,- сообщила председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова. - Проводить профилактическую работу с несовершеннолетними смогут не только уполномоченные по правам детей, но и наставники и организации, включенные в соответствующий реестр".

В регионе создается реестр наставников, куда попадут только проверенные люди. К ним установлен ряд требований, например ими не могут стать иноагенты или фигуранты уголовных дел. Работать они будут на добровольческих началах, то есть на безвозмездной основе. В развитии системы наставничества участвует и партия "Единая Россия". В Тюменской области, как и по всей России, проходит проект "Мои наставники". В нашем регионе его куратором стала Ольга Швецова.