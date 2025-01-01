Алексей Нечаев: Тюмень – город доброй силы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень является городом доброй силы. Об этом заявил председатель политической партии "Новые люди" Алексей Нечаев на пресс-подходе журналистам региональных СМИ 29 января. Лидер партии совершает рабочий визит в Тюменскую область.

"Это ощущение от всего, что я в Тюмени встретил. Это такой город доброй силы. Сильные люди – добрые. Такой у нас народ. Они делают хорошо другим людям", – подчеркнул Алексей Нечаев.

Он уже посетил областную физико-математических школу. Считает, что учебное заведение входит в пять лучших в стране.

"Дети, начиная с шестого и седьмого классов, делают проекты для ключевых компаний как федеральных, так и областных. Коллектив и ученики отзываются на научные запросы и выполняют работу на мировом уровне. И не просто воспроизводят какие-то практики, но и открывают то, чего еще не было. Есть передовые направления: самое передовое “Биотех. Искусственный интеллект", – отметил лидер партии.

По его мнению, уникальным опытом необходимо делится с другими учебным заведениями страны.

С Тюменью у него связаны самые добрые воспоминания. В 1985 году он учился на курсах у Геннадия Александровича Нечаева.

"Я сегодня был в башне "Дзержинца". Туда приезжал сорок лет назад, познакомился с Генсанычем Нечаевым. Проходил у него трехнедельную подготовку по рукопашному бою. Мы занимались по восемь часов в день и помогали по ремонту в башне. Это была школа не только боевого мастерства, но и духа, доброй жесткости", – поделился воспоминаниями Алексей Нечаев.

Отметим, лидер партии "Новые люди" уже встретился с тюменскими однопартийцами. В графике деловых встреч – беседа с представителями бизнеса в Торгово-промышленной палате Тюменской области. По его словам, в таком формате можно получить реальный запрос бизнеса.

Оксана Корнеенкова