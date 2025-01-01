В Тюмени откроют два новых заправочных комплекса

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Два новых заправочных комплекса откроют районах Мыса и Лесобазы в Тюмени. Существующие АЗС реконструируют при поддержке Инвестиционного агентства Тюменской области. Общая стоимость проекта составила более 500 млн рублей. Создадут 20 рабочих мест, сообщает пресс-служба Инвестагентства.

"Компания "Трейдпроект" реализует с Инвестиционным агентством несколько проектов по улучшению городской инфраструктуры. Будут построены автозаправочные комплексы с сервисными зданиями, гостевыми зонами обслуживания автомобилистов и ресторанами быстрого питания. Специалисты агентства оказывает содействие по вопросам корректировки градостроительной документации, консультируют по переговорам с ресурсоснабжающими организациями для увеличения мощностей электроснабжения", - сказала заместитель начальника отдела сопровождения инвестпроектов Инвестиционного агентства Тюменской области Алёна Потапова.

На территориях АЗС планируют установить электрозарядные станции для электромобилей и посты подкачки шин.