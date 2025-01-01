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Тюменским производителям стройматериалов представили перспективы переработки отходов

Экономика, 18:05 29 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перспективы переработки строительных отходов представили производителям стройматериалов – участникам Строительно-индустриального кластера Тюменской области и другим участникам рынка на площадке ООО "КОРТ" в Ялуторовском районе 29 января. Здесь инвестор ведет строительство двух специализированных комплексов.

"Материалы, которые проходят обработку, могут использоваться для повторного применения – в отсыпке дорог, при благоустройстве. Как заявляют производители, вторичный щебень получается хорошего качества и имеет высокую марку. Как минимум, это отсыпка временных дорог, садоводческих обществ. Думаю, вторичный щебень можно использовать в каких-то бетонах с низкой маркой – установка бордюров и так далее", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" генеральный директор завода ЖБИ-3 Александр Соловьев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кластеры по переработке строительных и промышленных отходов ООО "КОРТ" построит в Тобольском и Ялуторовском районах в 2025 г. На полную мощность - более 600 тыс. тонн в год - они выйдут в 2026 г.

Компания получила государственную лицензию на прием и переработку железобетона, смешанные отходы от сноса зданий, строений, грунта, резиновые шины.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В регионе реализуют пилотный проект по реализации федерального закона об обязательной переработке строительных и промышленных отходов. До 2030 года власти намерены перерабатывать до 30 % отходов. Поиск новых технологий по применению отработанного стройматериала продолжается.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, масштабный проект ООО "КОРТ" получил поддержку регионального правительства. Земельные участки выделены инвестору без торгов. Сотрудники Инвестиционного агентства Тюменской области в рамках проектного офиса ведут работу по сопровождению проекта, решают вопросы по техническому присоединению и организации подъездных путей к участкам.

Общий объем инвестиций в строительства двух кластеров составит около 1 млрд рублей. Будет создано более 100 рабочих мест.

Анжела Лебедева

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# ЖБИ , инвестиции , переработка , строительно-индустриальный кластер , строительные материалы

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