Открытие и продвижение бизнеса обсудили участницы "Женского клуба" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие и продвижение бизнеса обсудили участницы "Женского клуба", организованного для жительниц Тюмени и Тюменского района региональным центром занятости населения. Действующие предприниматели, которые открыли бизнес при поддержке "Работы России", поделились своим опытом и рассказали новичкам о роли личного бренда.

Татьяна Рузняева в мае прошлого года получила субсидию на открытие собственного дела, а уже в декабре обзавелась собственной студией макияжа.

"Почти 200 тысяч рублей – это достаточно хорошая сумма для старта. Мне этих средств хватило для того, что бы начать развивать свое имя, бренд, дело. Субсидия поспособствовала тому, чтобы пойти по своему собственному пути. Я закупила косметику и технику для съемок портфолио своих работ. Не только делаю макияж, но и провожу мастер-классы, уроки", - рассказала владелица бьюти-студии.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Она поделилась, что в самом начале пути думала, что будет сложно войти в программу Центра занятости и поэтому откладывала принятие решения. Но в один момент решилась: встала на учет и вошла в программу.

"Для тех, у кого нет стартового капитала или он ограничен, – это классная возможность. А дальше все зависит от твоей активности", - уточнила предпринимательница.

Кристина Колпакова также воспользовалась субсидией и сейчас является собственницей студии по наращиванию ресниц "Вместо туши 72", а также экспертом и судьей чемпионатов этого направления индустрии красоты. Она рассказала о своем пути по продвижению собственного бренда и о том, насколько это важно для бизнеса.

"Сарафанное радио – эффективный инструмент для продвижения на стартовом этапе. Нужно рассказать о себе своим родственникам, друзьям и знакомым. Можно договориться с ближайшими торговыми точками, салонами красоты об обмене визитками для клиентов. Предложения своих услуг можно выложить на платформах объявлений. Это довольно популярный сервис, он дает возможность рассказать о себе тем, кто не хочет развивать соцсети. Завести карточку в навигаторе, прописать свои услуги и попросить клиентов написать отзывы в нем", - посоветовала предпринимательница.

Но основным каналом продвижения остаются социальные сети и мессенджеры. Истории нужно записывать регулярно, даже если кажется, что нет времени. Можно придумать целую серию для таких небольших видео. Для этого обозначить общую для всех болевую точку и постепенно в маленьких сюжетах развивать ее, делясь с подписчиками своим видением и опытом решения проблемы, обозначила работающую модель продвижения Кристина Колпакова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ее советы, а также рекомендации других предпринимательниц пригодятся тем, кто еще только задумывается об открытии своего дела. По их отзывам, такая беседа помогает сориентироваться и вдохновляет: если у других получилось начать работать на себя, значит, и у меня получится.

Мотивация и есть главная цель заседаний "Женских клубов" регионального кадрового центра "Работа России".

"Женские клубы" есть во многих районах, в том числе при Центре занятости Тюмени и Тюменского района. Встречи, посвященные различным темам, проходят каждый месяц. Сегодня мы обсуждаем женское предпринимательство. Пригласили своих выпускников программы "Оказание финансовой поддержки на открытие собственного дела". Они ее уже получили и успешно развивают свой бизнес. А также здесь сегодня те, кто планирует и интересуется этой темой. Это неформальное общение, чтобы можно было задать вопросы и получить на них ответы", - подчеркнула начальник отдела по развитию карьеры и профессиональных навыков Центра занятости населения Тюменской области Любовь Заворина.

Отметим, клубы функционируют на базе кадровых центров "Работа России" и отвечают задачам национального проекта "Кадры".

Оксана Корнеенкова