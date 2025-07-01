Аграрии Викуловского района завершают химпрополку посевов
27 тыс. 806 га посевов пропололи химичексим методом хозяйства Викуловского района. По данным администрации муниципалитета, на 11 июля план выполнен на 96 %.
Обработка паров проведена на площади 4 тыс. 877 га или 40 % от необходимой площади.
Хозяйства используют каждый погожий день, чтобы обеспечить кормами животноводческие предприятия. Лидером кампании здесь является ООО "Радиус Агро", где план по заготовке сена выпонен на 93 %, сенажа - на 78 %.