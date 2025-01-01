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Спортивный менеджер клуба ЦСКА назначен куратором детского футбола в Тобольске

Общество, 18:57 29 января 2025

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Меморандум о развитии детско-юношеского футбола в Тобольске подписали глава города Петр Вагин и директор по взаимодействию с органами государственной власти и поддержке социальных проектов "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.

Документ будет реализован в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

"Первый большой проект в этом направлении мы реализуем с профессиональным футбольным клубом ЦСКА. Спортивный менеджер с большим стажем и опытом работы по настройке обучающих футбольных центров с нуля Алексей Ларченков будет курировать развитие детского футбола в Тобольске. У нас уже есть трехлетний опыт работы с ПФК ЦСКА", - написал глава Тобольска в своих аккаунтах в соцсетях.

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Программа "Формула футбола" охватила более двух тысяч юных спортсменов Тобольска, более 150 ребят побывали в футбольном лагере и на мастер классах кумиров из состава ЦСКА: Алана Дзагоева, Элвира Рахимича, Адольфо Гаича.

"Знаю, что большой футбол – мечта многих мальчишек. Уверен, через несколько лет мы будем болеть за тобольских ребят, сидя у экранов телевизоров. Парни, дерзайте!" - призвал Петр Вагин.

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# СИБУР , Формула хороших дел , футбол , ЦСКА

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