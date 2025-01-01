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Переправу Тобольск – Бекерево усилят

Общество, 19:01 29 января 2025

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Переправу Тобольск – Бекерево при поддержке правительства Тюменской области усилят двумя пассажирскими судами на воздушной подушке "Нептун 23" и двумя парами буксиров-паромов для перевозки транспорта и пассажиров.

“Уже заключены контракты на строительство судов и буксиров. Рассчитываем ввести суда в навигацию следующего года, а паромы в 2027 году”, – написал глава Тобольска Петр Вагин в Telegram-канале.

Команда администрации Тобольска побывала на базе ООО "ПКФ Техметторг" в Омске, здесь уже сделана закладка паромов. Как заверил Петр Вагин, производители надежные, опытные, с большой командой профессионалов: задействовано 150 резчиков, сварщиков и станочников.

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# переправа , Петр Вагин , Тобольск

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