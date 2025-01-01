Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев отметил позитивные изменения Тюмени за последние годы

| Фото: из Telegram-канала newpeople_Tyumen_Live | Фото: из Telegram-канала newpeople_Tyumen_Live

Тюмень - это город, в котором живут люди, любящие свой муниципалитет и регион. Такое мнение по итогам рабочей поездки высказал лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев, сообщает информационный центр правительства региона.

“Я в Тюмени был в августе 1985 года, тогда это был провинциальный город. А сейчас увидел, что город сохранил исторические здания. Это очень тепло. Появилось много новых объектов, которые показывают, что город современен. Как мне рассказали товарищи, Тюмень постоянно улучшается. Это показывает, что есть жизнь, есть люди, которым небезразлично, они любят свой город, свой регион. Это самое главное", – сказал он.

29 января Алексей Нечаев посетил ТюмГУ и Физико-математическую школу в Тюмени. Образовательные организации – лучшие в стране, уверен он. Опыт и подход Тюменского государственного университета к образовательным программам он предлагает внедрить на российском уровне.

"Тюменский государственный университет – один из флагманов, лидеров нашего образования. В России уже лет 20 говорят про индивидуальную образовательную траекторию. В Тюмени это сделано", – добавил он.

Лидер партии "Новые люди" уже встретился с тюменскими однопартийцами. В графике деловых встреч – беседа с представителями бизнеса в Торгово-промышленной палате Тюменской области.