Тюменские врачи спасли жизнь пациенту с крайней степенью ожирения

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменские врачи спасли жизнь жителю с. Аромашево с крайней степенью ожирения, сообщает информационный центр правительства региона.

Мужчина почувствовал себя плохо после новогодних праздников — сначала слабость, тошнота, а затем рвота с кровью. Местные врачи связались с тюменским центром медицины катастроф и на вызов экстренно выехала бригада врачей. В ее составе был известный тюменский хирург, онколог, колопроктолог, заведующий отделением гнойной хирургии Областной клинической больницы №1 Сергей Липовой.

Он успешно провел операцию на желудке, которая длилась два с половиной часа. Но состояние 47-летнего мужчины оставалось тяжелым. Послеоперационный период осложнился дыхательной недостаточностью, к чему склонны практически все пациенты с ожирением.

Мужчину доставили в Тюмень для проведения высокотехнологичной реанимации.

"На этапе реанимации мы обеспечивали респираторную помощь на аппарате ИВЛ, проводили постоянную коррекцию. Реабилитационные мероприятия включали антибактериальную и противовоспалительную терапию, а также специальное комбинированное питание. Через 10 дней он стал дышать самостоятельно, далее был переведен в профильное хирургическое отделение", – сказал врач анестезиолог – реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №6, ОКБ №1 Владимир Шаповалов.

Благодаря высококвалифицированной медицинской помощи и сплоченной работе команды Виталий смог восстановить свои силы.