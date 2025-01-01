Запущен сайт празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На нем размещен архив фото- и киноматериалов военных лет, а также уникальные кадры со всех парадов, которые проходили на Красной площади с 1941 года по 2024 год.

Читатели могут ознакомиться с фронтовыми письмами солдат и принять участие в создании "домашнего фотоальбома" страны, поделившись фотографиями родственников-ветеранов и рассказав об их подвигах.

Также есть разделы с известными военными песнями и фильмами. Информация о всероссийских акциях и предстоящих мероприятиях, которые посвящены празднованию Дня Победы, обновляется на сайте ежедневно.

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