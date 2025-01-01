От тюменцев ждут заявок на конкурс рукописной книги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 14 февраля продлен прием заявок на конкурс рукописной книги "Солнечные страницы детства". Принять участие в нем могут жители Тюменской области в возрасте от 5 до 21 года. Оформить книгу можно как индивидуально, так и коллективно, сообщает региональный департамент культуры.

От участников принимаются авторские стихи, рассказы, сказки, очерки, путевые заметки, легенды, предания, истории о жизни семьи, оформленные в виде книги. Темы конкурса: "За природу в ответе", "Память поколений", "Мои места родные", "Вслед за тюменской сказкой", "Тихая книга".

Рукописные книги с заполненными заявками и согласиями на обработку персональных данных необходимо принести в детскую библиотеку им. К. Я. Лагунова (ул. Тульская, 4/3). Телефоны для справок: +7 (3452) 35-98-42, 35-85-95

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке.