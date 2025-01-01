Предприниматели Тюменской области могут открыть бизнес в Узбекистане

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открыть и вести бизнес в Узбекистане предлагают предпринимателям и компаниям Тюменской области. При содействии региональных правительства, Торгово-промышленной палаты и центра "Мой бизнес" регистрация юрлица займет один-два дня, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

В числе преимуществ такого сотрудничества - международные расчеты и возможность ведения бизнеса с любыми странами, включая Китай, Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Казахстан. По сравнению с другими странами Центральной Азии, регистрация юридического лица в Узбекистане проходит значительно легче.

Данное направление субсидируется. Средства можно направить на такие услуги как аренда и предоставление в субпользование производственно-складских помещений, регистрация юридических лиц на территории Узбекистана и открытие расчетных счетов с целью локализации производства или организации логистического склада.

Комплекс мер делает страну привлекательной площадкой для развития бизнеса, предлагается благоприятный инвестиционный климат и широкие перспективы для роста.

Количество мест и время для получения субсидии ограничено.

По вопросам получения услуги можно обращаться к специалисту Центра поддержки экспорта Розалии Беломоиной по телефону +7 922 048-83-57 и к вице-президенту, директору Центра ВЭД ТПП Тюменской области Екатерине Ульянцевой по телефону +7 912 927-92-16.

Возрастное ограничение 18+.