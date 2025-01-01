Ветеран СВО Валентин Кучеренко встретился с тюменскими студентами и школьниками

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветеран специальной военной операции, капитан милиции в отставке Валентин Кучеренко бережно хранит письмо восьмилетнего Владислава, поддержавшего его на линии соприкосновения.

Именно детские послания, по его словам, становятся для бойцов источником моральной поддержки, и напоминанием о доме.

"Мне дали письмо от мальчика Владислава, ему 8 лет. Когда я его читал – у меня непроизвольная слеза потекла, - рассказал Валентин Кучеренко на встрече со студентами тюменских вузов и колледжей, а также юнармейцев, которая прошла в штабе общественной поддержки "Единой России". - Поверьте, когда гуманитарная помощь солдатам приходит, теплая одежда, какая-то провизия, лекарства – это все очень нужно. Но поддержка, именно, словом гораздо важнее. Я всегда носил это письмо с собой, прямо под бронежилетом. И когда меня ранили в первый раз, пуля попала именно туда, где оно было. Я эту пулю потом достал и теперь храню вместе с письмом".

Ветеран рассказал, о буднях на спецоперации, боевом товариществе. Он отметил, что именно дружба, взаимовыручка и поддержка друг друга помогли ему и его товарищам преодолеть все тяготы службы, сохранить силу духа и выполнить поставленные задачи. Кроме того, он объяснил цели и задачи СВО и обсудил со студентами такие ценности как патриотизм, мужество, верность Отечеству , сообщает пресс-служба Российского общества "Знание" в УФО.

"Вы – будущее нашей страны, и именно на вас сейчас направлены усилия нашего правительства и государства. Мы стремимся к тому, чтобы вы выросли достойной сменой не только тем Героям, кто с оружием в руках защищает Родину, но и всем тем обычным людям, которые своим трудом и преданностью ежедневно служат её интересам. Патриотизм должен быть не просто в сердце, он должен гореть внутри тебя", – отметил ветеран СВО.

Валентин Кучеренко ушел по контракту в зону СВО в октябре 2022 года, выполнял боевые задачи в течение восьми месяцев. Его мужество, героизм и преданность службе были отмечены медалью "За отвагу".

Просветительский проект Российского общества "Знание" "Знание.Герои" запустили для воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну, ее великое прошлое и героическое настоящее. Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели.