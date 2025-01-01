В Ишиме расчистят русла малых рек для подготовки к паводку

| Фото: Администрация Ишима | Фото: Администрация Ишима

Русла рек Карасуля и Мергеньки расчистят в Ишиме в рамках подготовки к весеннему паводку.

Накануне сотрудники городской администрации вместе с представителями службы МЧС провели обследование малых рек в черте города. Определены участки для расчистки, намечены необходимые мероприятия, сообщает администрация Ишима.

Напомним, ранее губернатор Тюменской области Александр Моор поручил муниципалитетам усилить работу по подготовке к паводку. Для защиты населенных пунктов и объектов инфраструктуры в 2025 году запланировано обустройство более 71 км насыпи. Также при необходимости будут созданы пункты временного размещения и 21 переправа. Для этого в областном резерве есть 48 плавательных средств, которые обеспечены спасательными жилетами.