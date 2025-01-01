Выставку "Маша и Миши" откроют в библиотечном центре для молодежи в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка мастеров-кукольников Людмилы Богдановой и Светланы Чехомовой "Маши и Миши" откроется в Информационно-библиотечном центре для молодежи 8 февраля в 15 часов, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

Полюбившийся тюменцам мастер Людмила Богданова расскажет о своих авторских плюшевых мишках. На выставке представят игрушки разного размера, созданные в стиле "Тедди" из винтажных и современных материалов.

Светлана Чехомова выставит текстильных кукол, выполненных в технике сухое валяние и скульптурный текстиль. Мастер использует только натуральные материалы: шерсть, трикотаж, хлопок, кожа, локоны ангорской козы, акриловые краски.

На выставке представят книги из фонда библиотеки и домашних коллекций мастеров. На открытии посетителей ждут живое общение, атмосфера творчества, оригинальные работы, секреты мастерства и авторская экскурсия.

Выставку Людмилы Богдановой и Светланы Чехомовой "Маши и Миши" можно посетить с 1 февраля по 25 марта в часы работы Информационно-библиотечного центра (ул. Червишевский тракт, 15).

Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+.