70 % госуслуг тюменцы получают в электронном виде

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 70 % составляет доля обращений за массовыми социально значимыми государственными и муниципальными услугами в электронном виде в Тюменской области. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 17 %, рассказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции 30 января.

"Это хороший результат. Популяризация идет, люди понимают, что это удобно, нет необходимости стоять в очередях, в МФЦ", — отметил он.

Наиболее популярными услугами в 2024 году стали запись на обучение по программам дополнительного образования - жители Тюменской области подали 142 тыс. заявлений в электронном виде. Выдача разрешения на добычу охотресурсов — 35 тыс. заявлений, а также назначение единовременной выплаты в случае ЧС природного и техногенного характера — 33 тыс. заявлений в электронном виде.

Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг по итогам 2024 года среди жителей региона составила 4,43 балла.

Вера Коршунова