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Тюменским школьникам рассказали про Героя Советского Союза Александра Логунова

Общество, 18:05 30 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 тематических встреч, посвященных Героям Советского Союза, чьими именами названы улицы города, проведут в Тюмени. 30 января воспитанникам школы № 68 ветеран милиции Николай Козлов рассказал про Александра Логунова.

Александр Логунов — участник Великой Отечественной войны, наводчик противотанкового ружья, воевал на Белорусском фронте. Звания Героя Советского Союза удостоен 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками. После войны служил оперуполномоченным на Дальнем Востоке, возглавлял исправительно-трудовую колонию № 1 в Тюмени. Службе в МВД Александр Логунов посвятил 18 лет.

Отметим, что всего звания Героя Советского Союза удостоены 94 тюменца. Имена 24 из них увековечены в названиях улиц.

"Мы уже провели четыре таких встречи в разных школах города. Этот цикл мероприятий пока реализуется только в Тюмени, но я думаю, что будем расширяться и вовлекать другие районы. Добавлю, что итогом проекта станут 12 фильмов, посвященных Героям Советского Союза. В них будут отражены этапы жизни именитых тюменцев", - сказала руководитель исполкома общественной организации "Бессмертный полк" Галина Валуева.

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Добавим, проект победил в конкурсе грантов фонда губернатора Тюменской области. Его реализует международный центр памяти "Связь поколений"

Юлия Божок

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# Бессмертный полк , Герой Советского Союза

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