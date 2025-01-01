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Роспотребнадзор проведет 17 горячих линий в Тюменской области в 2025 году

Общество, 17:21 30 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 тематических горячих линий от Роспотребнадзора проведут в Тюменской области в 2025 году. Первую организуют с 26 по 28 февраля и посвятят защите прав потребителей в сфере оказания ветеринарных услуг, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Еще шесть региональных горячих линий будут приурочены ко Дню здоровья, Всемирному дню без табака, Европейской неделе иммунизации, защите прав потребителей в сфере оказания услуг в сфере бытового обслуживания, оказания медицинских и финансовых услуг.

Отметим, в 2024 году ведомство участвовало в проведении 17 тематических горячих линий, они касались вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сферы защиты прав потребителей. С тематическим планом на текущий год можно ознакомиться по ссылке.

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# горячая линия , Управление Роспотребнадзора

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