Роспотребнадзор проведет 17 горячих линий в Тюменской области в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

17 тематических горячих линий от Роспотребнадзора проведут в Тюменской области в 2025 году. Первую организуют с 26 по 28 февраля и посвятят защите прав потребителей в сфере оказания ветеринарных услуг, сообщает Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Еще шесть региональных горячих линий будут приурочены ко Дню здоровья, Всемирному дню без табака, Европейской неделе иммунизации, защите прав потребителей в сфере оказания услуг в сфере бытового обслуживания, оказания медицинских и финансовых услуг.

Отметим, в 2024 году ведомство участвовало в проведении 17 тематических горячих линий, они касались вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сферы защиты прав потребителей. С тематическим планом на текущий год можно ознакомиться по ссылке.