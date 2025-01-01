Тюменцам показали, как будет выглядеть новый парк на дамбе в районе ДОКа

предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника"

Концепция парка на дамбе в районе ДОКа в Тюмени разрабатывалась под влиянием трёх факторов. Первый — это стихия, которая меняет облик пространства в соответствии со временем года и уровнем воды. Разливы рек, ледоход, ветра, заливные луга, снежные покровы ярко проявляются здесь, оставляя свой характерный след, сообщает девелоперская компания "Брусника".

Второй фактор — история района. Деревообрабатывающий комбинат "Красный октябрь" долгое время определял местный пейзаж. Жители помнят, как по Туре сплавлялись вереницы леса, часть затонувших брёвен до сих пор устилает дно реки. Третий фактор — тандем природных и антропогенных элементов.

предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника"

Парк представляет собой прогулочный маршрут, связывающий три проекта девелопера. Один из них — квартал "Октябрьский" уже реализован, второй — "Октябрський на Туре" строится. Расположенную между ними третью площадку Брусника выиграла на аукционе на право комплексного развития территории.

"Сейчас разработан проект двух участков парка общей протяженностью около 2,5 километра: со стороны уже построенного проекта "Октябрьский", вдоль заливных лугов, и со стороны реки, где в этом году будут сданы первые дома "Октябрьского на Туре". Эти пространства Брусника начнет благоустраивать летом 2025 года и завершит в 2026", - уточнили сотрудники компании.

предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника"

На первом участке сформируют пешеходную зону. Она будет организована на деревянном настиле, стоящем на деревянных же опорах. Такой формат обусловлен тем, что территория периодически подтапливается. На берегу появится два павильона с залом для занятий йогой и инфракрасной сауной, где можно погреться или помедитировать, например, после пробежки по парку.

Вдоль променада расположатся функциональные зоны — отдыха, для выгула собак, игровая с интерактивным арт-объектом в виде плота. Это отсылка к истории района, когда по реке сплавляли брёвна, напоминавшие плоты.

предоставлено компанией "Брусника" предоставлено компанией "Брусника"

На втором участке также появится пешеходный маршрут. На берегу Туры разместят арт-объект "Стихия". Он символизирует преобразование природных ресурсов в комфортную для жизни среду. Из необработанных брёвен создадут функциональные элементы благоустройства — амфитеатр, арки, ступени.

На центральной аллее также появятся зоны отдыха со скамейками и навесами и игровые площадки, а на набережной — подиумы для пикников.