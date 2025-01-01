Александр Моор: мужество, стойкость и вера в будущее - пример для нас и будущих поколений

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мужество, стойкость и вера в будущее ветеранов Великой Отечественной войны тружеников тыла, узников концлагерей, жителе блокадного Ленинграда являются примером для нас и будущих поколений. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Вручил нашим ветеранам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". Сегодня ими были награждены 10 человек. Всего планируем вручить ветеранам, которые проживают в Тюменской области, больше двух тысяч этих наград. Это огромная честь – встретиться и от имени всех жителей региона поблагодарить представителей героического поколения, на которое равняемся мы и на которое будут равняться наши дети, внуки и правнуки", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что земляки помнят об испытаниях, через которые пришлось пройти народу ради мира и свободы. Год героев в Тюменской области и приближающийся 80-летний юбилей Победы – очередной повод сказать нашим ветеранам большое спасибо.