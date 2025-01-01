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Экотропу обустроят на Казачьем взвозе в Тобольске

Общество, 13:20 31 января 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Экотропа появится на Казачьем взвозе в Тобольске. Об этом в ходе прямого эфира в своем Telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин 30 января.

Мэр напомнил, что 1 января 2025 года принял участие в "Забеге обещаний" и публично заверил, что здесь будет обустроена экотропа.

"Мое решение - сделать первую экотропу по Казачьему взвозу и вписать ее в пешеходную, транспортную сеть. Наши горожане и туристы получат возможность прогуливаться с Верхнего посада – от музея – к реке Курдюмке", – сказал Петр Вагин.

Работы запланированы на 2025 год, стартуют они вместе со строительным сезоном - ориентировочно в мае.

"Мне кажется, это прекрасное начало соединения верхней части города с Паниным бугром. У нас уже выстроено взаимодействие с управлением экологии Тюменской области. В этом году будем активно разрабатывать тропы по Паниному бугру", – поделился глава города.

Отметим, 30 января к эфиру Петра Вагин в его Telegram-канале активно подключились горожане. Их вопросы касались объектов культурного наследия, появления спортивных центров, благоустройства дворов. В частности, мэр рассказал о ходе реставрационных работ в краснокирпичной водонапорной башне. Там появится центр впечатлений, а наверху откроется смотровая площадка.

Инна Пахомова

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# благоустройство , Петр Вагин , Тобольск , экотропа

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