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Центр впечатлений откроют в тобольской водонапорной башне

Общество, 21:29 30 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр впечатлений откроют в водонапорной башне на Красной площади Тобольска. Жители и гости города смогут здесь получать полную информацию об истории места, экскурсиях, музеях.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин в прямом эфире в своем Telegram-канале 30 января.

Самыми интересными, по его мнению, станет подъем по лестнице и возможность посмотреть с высоты водонапорной башни на панораму города.

“Этот объект культурного наследия в настоящее время – на реставрации. В конце 2024 года мы закончили архитектурно-художественную подсветку. Думаю, все заметили, как объект вписался в общий ансамбль. Особенно красиво это смотрится, когда площадь украшена к Новому году”, – сказал он.

Близится к завершению проектирование лестницы. После этого рабочие приступят к окончательному этапу строительства. Проведены все необходимые подготовительные работы, заверил глава города. Он уверен, что после завершения реставрации объект пополнит список самых посещаемых объектов Тобольска.

Инна Пахомова

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# Петр Вагин , Тобольск , туризм

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