Центр впечатлений откроют в тобольской водонапорной башне
Центр впечатлений откроют в водонапорной башне на Красной площади Тобольска. Жители и гости города смогут здесь получать полную информацию об истории места, экскурсиях, музеях.
Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин в прямом эфире в своем Telegram-канале 30 января.
Самыми интересными, по его мнению, станет подъем по лестнице и возможность посмотреть с высоты водонапорной башни на панораму города.
“Этот объект культурного наследия в настоящее время – на реставрации. В конце 2024 года мы закончили архитектурно-художественную подсветку. Думаю, все заметили, как объект вписался в общий ансамбль. Особенно красиво это смотрится, когда площадь украшена к Новому году”, – сказал он.
Близится к завершению проектирование лестницы. После этого рабочие приступят к окончательному этапу строительства. Проведены все необходимые подготовительные работы, заверил глава города. Он уверен, что после завершения реставрации объект пополнит список самых посещаемых объектов Тобольска.
Инна Пахомова