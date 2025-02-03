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Площадь охотугодий в Тюменской области превышает 14,5 млн га

Общество, 09:15 03 февраля 2025

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

14 млн 544 тыс. га составляет площадь охотничьих угодий в Тюменской области. Наибольшая их доля – 62 % – приходится на закрепленные в частное ведение. Еще 29 % - 4,3 млн га являются общедоступными, 9,96 % или 24 участка – планируемыми.

Такие данные привела директор Госохотдепартамента Тюменской области Ольга Галкина на заседании комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

Она отметила, что по основным видам охотничьих ресурсов наблюдается положительная динамика численности. Количество лосей увеличилось за год на 5,06 % и составило 24 тыс. 500 особей: косуль – 51 тыс., соболей – 8,6 тыс., медведей – 2,9 тыс., рысей – 550. А наибольший темп освоения наблюдают по соболю – 87,60 %.

За сезон на 256 увеличилось число охотников, которые приняли участие в мероприятиях по сохранению охотресурсов. Они раскладывали сено, развешивали веники на подкормочных площадках. Прокладывали тропы для парнокопытных.

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# Госохотдепартамент , охотники

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