Тюменцы могут принять участие в конкурсе инициатив родительских сообществ

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Российское общество "Знание" при поддержке Минпросвещения России открыло прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. Заявку можно подать на сайте общество "Знание" до 11 марта 2025 года, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

По итогам первого конкурса свои проекты по развитию воспитательного пространства подали 5003 школы из 89 регионов России. Победителями стали 200 родительских комитетов из 78 регионов страны, они получили почти 160 млн рублей на реализацию своих инициатив.

Первый сезон конкурса инициатив родительских сообществ, по оценке министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, вызвал большой интерес у жителей нашей страны.

"Мы объявляем о запуске второго сезона конкурса и желаем удачи всем, кто присоединится к нему в 2025 году. Уверен, что конкурс вновь даст возможность активным родителям реализовать важные проекты в своих регионах", – отметил Сергей Кравцов.

В новом сезоне конкурса сохранятся тематические направления, в рамках которых родительским комитетам предстоит разработать проекты, а именно: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание. На этапе оценки заявки рассмотрят региональные родительские комитеты, а также федеральные эксперты. В 2025 году победителями конкурса смогут стать порядка 800 школ, для них предусмотрены три категории призового фонда: до 500 тыс., до 1 млн и до 2 млн рублей.

Первый сезон конкурса родительских инициатив получил большое количество положительных отзывов, сообщил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

"И уже сейчас прогнозируем, что заявок будет еще больше. Поэтому нами было принято решение увеличить сообщество экспертов для оценки родительских инициатив, - рассказал он. - Также для учителей, советников по воспитанию мы подготовим образовательную программу и рекомендации по взаимодействию с родительскими комитетами, совместной реализации проектных инициатив с родителями, учителями и детьми".

Конкурс инициатив родительских сообществ был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей.