53 орудия охоты изъяли у браконьеров в Тюменской области в 2024 году

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

53 орудия охоты изъяли у браконьеров в Тюменской области за 2024 год. Охотинспекторы выявили 45 фактов незаконной охоты. По ним возбуждены уголовные дела. Суммарно с нарушителей взыскали 3 млн 424 тыс. рублей, сообщает Госохотдепартамент региона.

Ведомство предъявило 3 тыс. 803 иска, что на 43 % больше, чем годом ранее. К административной ответственности привлекли 500 нарушителей.

Всего в 2024 году сотрудники департамента провели 4,5 тыс. выездных обследований, в ходе которых зафиксировали почти полтысячи правонарушений.