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53 орудия охоты изъяли у браконьеров в Тюменской области в 2024 году

Общество, 10:32 03 февраля 2025

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

53 орудия охоты изъяли у браконьеров в Тюменской области за 2024 год. Охотинспекторы выявили 45 фактов незаконной охоты. По ним возбуждены уголовные дела. Суммарно с нарушителей взыскали 3 млн 424 тыс. рублей, сообщает Госохотдепартамент региона.

Ведомство предъявило 3 тыс. 803 иска, что на 43 % больше, чем годом ранее. К административной ответственности привлекли 500 нарушителей.

Всего в 2024 году сотрудники департамента провели 4,5 тыс. выездных обследований, в ходе которых зафиксировали почти полтысячи правонарушений.

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# браконьеры , Госохотдепартамент

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