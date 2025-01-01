Школу на 1100 мест в селе Мальково Тюменской области сдадут в декабре 2025 года
Школу на 1,1 тыс. мест в с. Мальково Тюменского района сдадут в декабре 2025 г. Строители уже возвели само здание и приступили к оштукатуриванию стен, сообщает Главное управление строительства Тюменской области (ГУС).
Оценили ход работ сотрудники управления капитального строительства и госстройнадзора ГУСа.
"Госстройнадзор выезжает на объекты согласно плану проверок. Важно следить насколько точно подрядчик соблюдает технологии в строительстве и качественно выполняет работы", - пояснил инспектор "УГСН ТО" Главного управления строительства Тюменской области Акоп Нунян.
Подрядчик начал строить школу в июле 2024 г. За полгода строители полностью выполнили монолитные работы, по кирпичной кладке осталось треть от плана.
По словам главного инженера подрядной организации Вадима Канбекова, его сотрудники прокладывают инженерные сети, электрические, монтируют системы вентиляции и отопления: "Мы понимаем, как важно быстрее сдать этот объект, поэтому трудимся каждый день".