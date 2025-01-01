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Школу на 1100 мест в селе Мальково Тюменской области сдадут в декабре 2025 года

Общество, 17:21 31 января 2025

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Школу на 1,1 тыс. мест в с. Мальково Тюменского района сдадут в декабре 2025 г. Строители уже возвели само здание и приступили к оштукатуриванию стен, сообщает Главное управление строительства Тюменской области (ГУС).

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Оценили ход работ сотрудники управления капитального строительства и госстройнадзора ГУСа.

"Госстройнадзор выезжает на объекты согласно плану проверок. Важно следить насколько точно подрядчик соблюдает технологии в строительстве и качественно выполняет работы", - пояснил инспектор "УГСН ТО" Главного управления строительства Тюменской области Акоп Нунян.

Подрядчик начал строить школу в июле 2024 г. За полгода строители полностью выполнили монолитные работы, по кирпичной кладке осталось треть от плана.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

По словам главного инженера подрядной организации Вадима Канбекова, его сотрудники прокладывают инженерные сети, электрические, монтируют системы вентиляции и отопления: "Мы понимаем, как важно быстрее сдать этот объект, поэтому трудимся каждый день".

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство школы , Тюменский район

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