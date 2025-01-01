Сюиту "Аладдин" впервые исполнит в Тюмени филармонический оркестр под управлением Николаса Манна

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сюиту "Аладдин" впервые исполнят в Тюмени на концерте 31 января. Это сделает Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера филармонического оркестра ОАЭ Николаса Манна. Об этом он сообщил во время пресс-подхода перед выступлением.

"У нас было четыре репетиции, мы начали 27 января. Будет программа из композиторов XX века: три флейтовых концерта и две премьеры. Одна премьера это произведение эмиратского композитора "Лаулаки". И в первый раз будет исполняться в Тюмени сюита Нильсона "Аладдин". Три флейтовых концерта — это тоже будет Нильсон, а также Ибер и "Травиата" для флейты с оркестром", — рассказал Николас Манн.

В рамках сотрудничества Юрий Медяник стал дирижером филармонического оркестра Объединенных Арабских Эмиратов и выступил с концертом в Дубае.

"Он у нас недавно был, большой фурор. Покорил всех своей харизмой и мастерством. Концерт прошел замечательно. Я надеюсь, что сегодня пройдет также. Концепция сотрудничества родилась, потому что русские музыканты и деятели культуры очень ценятся во всем мире и особенно в арабских странах. Поэтому для нас как для молодого оркестра очень важно иметь приглашенных дирижеров, которые обладают мастерством, чтобы вдохновить музыкантов", — поделился Николас Манн.

Дирижер привез в подарок Тюменскому филармоническому оркестру книгу — редкий перевод текста Карола Коваля, чешского биографа Моцарта. Он изложил все неизвестные истории, которые произошли с композитором в Праге.

Вера Корушнова