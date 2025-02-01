Пловцы из Москвы завоевали Кубок Тюмени в категории "Мастерс"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда московского клуба Gold Swim Masters стала победительницей III Открытого Кубка Тюмени по плаванию в категории "Мастерс".

Второе место заняли представители краснодарского клуба Swim Glide Masters. Третьими стали пловцы нижнетагильского клуба "Уралец-Мастерс", которые были обладателями кубка два предыдущих года. Тюменцы из клуба NRG Swim стали лишь четвертыми, сообщает "Вслух.ру".

"Никогда Тюмень не видела подобного праздника ветеранского спорта. В этот раз было еще масштабнее, ещё зрелищней, ещё интереснее. Был установлен очередной рекорд по количеству участников. В Тюмень съехались спортсмены из 44 городов России", - сообщил организатор соревнований, руководитель клуба NRG Swim Алексей Соколов.