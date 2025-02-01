Тюменские шефы внедрили новые блюда после стажировки в Москве

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новые блюда после стажировки в Москве разработали и запустили в своих заведениях тюменские шефы. Теперь гости и жители региона могут попробовать стерлядь с папоротником, севиче из муксуна и нельмы и многое другое, стать участниками татарского чаепития.

Напомним, осенью 2024 года в Тюменской области стартовал межрегиональный гастрономический проект совместно с Комитетом по туризму Москвы. В рамках двух отборочных этапов, которые проходили в Тюмени 20 сентября и 9 октября рестораторы региона презентовали проекты самых интересных блюд с использованием местных продуктов, чтобы сформировать уникальный гастрономический образ области и повысить его туристическую привлекательность и для российских и иностранных гостей.

В состав жюри конкурса входили эксперты в сфере гастрономического рынка, представители туриндустрии Москвы и Тюменской области. При выборе победителей учитывали не только вкусовые качества блюд, раскрытие новых идей и оригинальную подачу, но и презентацию.

По результатам конкурса победители проходили стажировку в кафе, ресторанах столицы в ноябре и декабре 2024 года.

“Каждый из участников стажировки заходил с какой-то идеей или концепцией. Коллеги из ресторана Vostok имели запрос на создание такого термина как “сибирский завтрак”. Приходили ребята, показывающие свою концепцию пышечной. Мы подумали, почему бы не найти рецепт тюменской пышки, за которой к нам поедут по всей страны. Коллеги из “Посейдона” посмотрели на задачу глобально. Их предположение – сделать фестиваль, посвященный местной речной рыбе. Они уезжали не столько за тем, чтобы отточить свои поварские навыки, а чтобы пообщаться с опытными рестораторами, договориться между всеми и запустить такое событие”, – рассказал руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

В течение ближайших месяцев все участники стажировки отразят наработки в своих меню. Также блюда “упакуют” в качестве примеров успешной практики, чтобы другие рестораторы могли вдохновиться, трансформировать свой гастрономический продукт, усилить его локальными смыслами и интересными фактами.

Гастрономический туризм – это тренд, напомнил Дмитрий Пухов. Это высоко ценится гостями.

“Ни одно путешествие не обходится без еды. От того, насколько турист здорово поел, испытал эти яркие впечатления, зависит вся поездка. В этом году будет обсуждаться следующая волна с партнерами из Мостуризма. В позапрошлом году коллеги приезжали к нам, в прошлом мы съездили к ним. Думаю, настала пора собраться на какой-нибудь нейтральной территории и всех покорить – выехать в другой регион и устроить гастрофестиваль”, – дополнил руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Коллектив трактира “Белая сова” (с. Абалак) введет в меню татарское чаепитие, в которое входит ароматный чай с молоком, хворост, ореховый баурсак и мучная халва. Это спецпредложение будет на постоянной основе. Первая презентация состоялась 31 января в ходе подведения итогов туротрасли Тюменской области за 2024 год.

“Мы решили ввести такие блюда, потому что находимся в татарской деревне. Наш ресторан специализируется на русской кухне. Большинство блюд в меню именно из русской. Есть немного татарских. Но хотелось добавить именно историческую кухню сибирских татар, поскольку этого нигде нет. Эта кухня очень вкусная богатая. Разработкой занимались вместе с гидами и местными жителями. Считаем, получилось очень интересно”, – представитель трактира “Белая сова” Екатерина Куликова.

Команда ресторана “Посейдон” уже собрала немало положительных отзывов на новинки своего меню. На презентации шеф-повар заведения Владимир Пудов представил три блюда с кальмаром лолиго. Это севиче – холодная закуска с соусом из печеного перца чили и сока лайма; ньюди в томатном соусе с добавлением копченой сметаны; мини-кальмары с конченым биском. В ресторане также подают кокосовый суп с лолиго и кальмара по-перуански.