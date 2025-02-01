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Тюменский проект "Инклюзивный лагерь 2.0" получил признание на федеральном уровне

Общество, 16:55 01 февраля 2025

t-l.ru

Тюменская Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" одержала победу в Открытом конкурсе Фонда "Абсолют-Помощь". Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Проект "Инклюзивный лагерь 2.0" в "Ребячьей республике" признан лучшим в номинации "Абсолютное партнерство". В 2023-2024 годах внедрены новые адаптированные программы, включая гончарную мастерскую, медиацентр, изостудию, мягкий фитнес и издательское дело.

Организаторы проекта продолжат развивать инклюзивные программы отдыха в "Ребячьей республике", создавая условия, в которых каждый ребенок, независимо от физических или интеллектуальных особенностей, может раскрыть свои таланты и почувствовать себя частью команды.

В 2025-2026 годах планируется расширить перечень образовательных программ, включая музыкальную студию, лабораторию вкуса, сенсорные занятия и курс по пространственному мышлению.

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