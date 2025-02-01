Тюменский и московский медицинские вузы развивают сотрудничество

Тюменскую область с рабочим визитом посетили ректор Российского университета медицины Олег Янушевич и проректор Олег Левченко. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В Федеральном центре нейрохирургии главный врач, заслуженный врач России, профессор Альберт Суфианов провел для гостей из Москвы экскурсию, в рамках которой показал, как устроены учебный, лечебный и научный процессы. Также были продемонстрированы передовое оборудование и новейшие научные достижения в области нейрохирургии в регионе.

Далее делегация встретилась с ректором Тюменского государственного медицинского университета Иваном Петровым и посетила музей истории университета. Обсуждались вопросы сотрудничества в образовательной и научной сферах, организации стажировок преподавателей и студентов ТМУ в Российском университете медицины.

В 2016 году между университетами было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в тюменском вузе создан стоматологический научно-образовательный медицинский кластер. В будущем соглашение планируют расширить.

В завершение визита прошла рабочая встреча с представителями Правительства Тюменской области и областной Думы, на которой обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества Российского университета медицины с регионом, определили стратегические направления совместной работы. В их число вошли профориентационные мероприятия со школьниками и абитуриентами, консультационное сопровождение научных разработок и исследований, а также содействие прикладному уровню системы здравоохранения и внедрение высокотехнологичных решений в медицинском обслуживании населения региона.