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Водителей предупреждают о сложных погодных условиях на трассе в Тобольском районе

Общество, 20:03 06 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инспекторы ДПС контролируют дорожную обстановку на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе 6 марта. Здесь идет сильный снег и метель.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, дорога местами скользкая. Водителей просят быть внимательными, не превышать скорость и по возможности ограничить ночные поездки.

Видео: Госавтоинспекция по Тюменской области

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# непогода , трасса

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