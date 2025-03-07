В Тюмени пройдет День Вьетнама для бизнеса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День Вьетнама в Тюмени пройдет 24 марта. Представителей бизнеса Тюменской области приглашают на встречу с консулами в торгово-промышленную палату, начало в 10 часов 50 минут.

В рамках деловой программы с участниками встретятся Генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Екатеринбурге Нуген Май Хыонг, консул Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Бать Зыонг, вице-консул Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хай Хыонг Линь.

Представители бизнеса обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества между регионом и Вьетнамом, обменяются опытом в области предпринимательства, установят деловые контакты для дальнейшего сотрудничества.

Регистрация по ссылке.

Культурный вечер "День Вьетнама в Тюмени" начнется в Тюменском технопарке 24 марта. В программе: фотовыставка и знакомство с культурой Вьетнама, выступления вьетнамских студентов и модное шоу, просмотр фильма с субтитрами. Специальные гости вечера - генеральный консул СРВ г-жа Нгуен Май Хыонг и заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

По вопросам участия во встрече с Генеральным консулом звонить: +7 922 076 83 37, специалист центра ВЭД ТПП Даниил Ситнев.

Возрастное ограничение 18+.