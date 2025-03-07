  • 7 марта 20257.03.2025пятница
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер северо-западный

Притчи питерского художника Олега Яхнина представили в Тюмени

Общество, 20:45 06 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Притчи" заслуженного художника России, члена Санкт-Петербургской академии современного искусств Олега Яхнина открыли в тюменском Доме художника по ул. Холодильной 6 марта. В экспозицию вошли 40 работ.

"Мы отобрали для этой выставки печатную графику. Это особый вид искусства, который используют в иллюстрациях, литографиях. Он связан с техникой, определенными станками, и инструментарием. Это оригинальные оттиски, которые выпускались малым тиражом. И есть одна картина в живописи – это судьба моих родителей. И моя отчасти, так как я ровесник Победы, родился в 1945 году. Эта работа – правая часть триптиха "Все проходит"", - рассказал художник.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Первый раз Олег Яхнин был в Тюмени в 1986 г. Он тогда принимал экзамены у выпускников Тюменского художественного училища. Также для тюменцев он периодически проводил мастер-классы. Живописец признается, что Тюмень ему полюбилась. Поэтому открытие персональной выставки – значимое для него событие.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Организаторами экспозиции стали Тюменское региональное отделение Союза художников России, АНО "Институт художественных и гуманитарных проектов", депутат Тюменской областной думы, коллекционер Дмитрий Фролов из Салехарда.

Председатель регионального отделения союза художников Александр Новик отметил невероятную работоспособность Олега Яхнина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Он провел около 100 персональных выставок в России, за рубежом и все они пользовались большим успехом. Олег Юрьевич организовывал Международное биеннале графики. Реализовал проект по поддержке молодых художников. Его отец – военный корреспондент, писатель, отсюда любовь его к книгам, иллюстрированию", - отметил Новик.

Картины Олега Яхнина хранятся в фондах Третьяковской галереи, Русского музея, Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Эрмитажа и в других музейных и частных коллекциях.

Юбилейная выставка Олега Яхнина пройдет в Санкт-Петербурге осенью.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Выставка "Притчи" в Тюмени работает до 12 апреля. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , графика , Союз художников Тюменской области , художники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:45 06.03.2025Притчи питерского художника Олега Яхнина представили в Тюмени
20:03 06.03.2025Водителей предупреждают о сложных погодных условиях на трассе в Тобольском районе
19:42 06.03.2025Рустам Сайфуллин дал напутствие тюменским ветеранам СВО перед соревноаниями в Югре
19:30 06.03.2025Тюменские почтовые отделения изменят график работы в связи с 8 Марта

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора