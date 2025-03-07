Притчи питерского художника Олега Яхнина представили в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Притчи" заслуженного художника России, члена Санкт-Петербургской академии современного искусств Олега Яхнина открыли в тюменском Доме художника по ул. Холодильной 6 марта. В экспозицию вошли 40 работ.

"Мы отобрали для этой выставки печатную графику. Это особый вид искусства, который используют в иллюстрациях, литографиях. Он связан с техникой, определенными станками, и инструментарием. Это оригинальные оттиски, которые выпускались малым тиражом. И есть одна картина в живописи – это судьба моих родителей. И моя отчасти, так как я ровесник Победы, родился в 1945 году. Эта работа – правая часть триптиха "Все проходит"", - рассказал художник.

Первый раз Олег Яхнин был в Тюмени в 1986 г. Он тогда принимал экзамены у выпускников Тюменского художественного училища. Также для тюменцев он периодически проводил мастер-классы. Живописец признается, что Тюмень ему полюбилась. Поэтому открытие персональной выставки – значимое для него событие.

Организаторами экспозиции стали Тюменское региональное отделение Союза художников России, АНО "Институт художественных и гуманитарных проектов", депутат Тюменской областной думы, коллекционер Дмитрий Фролов из Салехарда.

Председатель регионального отделения союза художников Александр Новик отметил невероятную работоспособность Олега Яхнина.

"Он провел около 100 персональных выставок в России, за рубежом и все они пользовались большим успехом. Олег Юрьевич организовывал Международное биеннале графики. Реализовал проект по поддержке молодых художников. Его отец – военный корреспондент, писатель, отсюда любовь его к книгам, иллюстрированию", - отметил Новик.

Картины Олега Яхнина хранятся в фондах Третьяковской галереи, Русского музея, Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Эрмитажа и в других музейных и частных коллекциях.

Юбилейная выставка Олега Яхнина пройдет в Санкт-Петербурге осенью.

Выставка "Притчи" в Тюмени работает до 12 апреля. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

Анжела Лебедева