В Тюменской области подсчитали среднюю зарплату управленцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Начальник участка и главный инженер - востребованные виды вакансий управленческого звена в Тюменской области. Средняя зарплата - до 94 тыс. 233 руб. в строительстве и до 107 тыс. 250 руб. в прочих отраслях. Всего открыто по пять вакансий.

В сфере промышленности ищут двух начальников, они будут претендовать на доход до 124 тыс. 400 руб. Руководитель группы в промышленности — до 85 тыс. руб.

Для заведующих финансово-экономическим и административным отделами предусмотрено пять вакансий с зарплатой 59 тыс. руб. Такую же сумму предлагают управляющим предприятий, требуется три специалиста. До 57 тыс. 175 руб. будут получать заведующие отделениями, открыто пять вакансий.

Шеф-поварам готовы платить 65 тыс. 178 рублей. Семь соискателей могут стать начальниками профильных отделов в различных отраслях, им предлагают 54 тыс. 714 руб.

Зарплата 50 тыс. рублей указана для директора школы и для генерального директора предприятия. Открыто по одному предложению для трудоустройства.

Всего, по данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, на начало года в регионе зарегистрировано 20,9 тыс. вакансий по 177 профессиям для служащих и 159 — для рабочих специальностей, пишет Вслух.ру.

В помощь соискателям - сайт "Работа России".