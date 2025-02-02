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Тюменским цветоводам рассказали, как правильно ухаживать за фиалками зимой

Общество, 09:47 02 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фиалки на подоконнике - это всегда красиво. Однако зимой растение может погибнуть как от холода, так и жаркого сухого воздуха от батарей. Как предупредить различные проблемы, тюменским цветоводам рассказали агрономы областного филиала "Россельхозцентра".

Важнейшее требование - освещение. Зимой световой день короткий, поэтому фиалкам потребуется дополнительный рассеянный свет в течении 10-12 часов. Для этого можно использовать люминесцентные лампы.

Лучшее расположение для фиалок - у восточных или западных окон. Эти цветы боятся переохлаждения, поэтому проветривания могут оказаться для них губительными. Во время проветривания фиалку лучше убрать подальше от форточки или хотя бы накрыть полиэтиленом. Также можно прикрыть часть стекла картоном, чтобы листья не касались холодных стекол. Ещё один вариант — подложить под горшки пенопласт, он защитит цветы не только от холодного подоконника, но и от потока горячего воздуха от батарей.

Поливать растения нужно только тогда, когда полностью высохнет верхний слой почвы. Если он постоянно увлажненный, то корневая система будет гнить. Для полива подходит отстоявшаяся вода комнатной температуры.

Подкормки в зимний период не проводят - в это время растения находятся в физиологическом периоде покоя, напоминает КП-Тюмень. Тогда растения будут долго радовать своим красивым видом и пышным цветением.

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# уход , цветы

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