  • 2 февраля 20252.02.2025воскресенье
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер юго-западный

82 года назад завершилась Сталинградская битва - ключевое сражение Великой Отечественной

Общество, 10:39 02 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сталинградская битва, ставшая поворотным моментом в ходе Великой Отечественной войны, завершилась 2 февраля 1943 года. Один из участников этих исторических событий проживает в Тюмени - это ветеран Александр Ефимович Дикарев.

В прошлом году фронтовик отметил свой юбилей - 100 лет. "Уже рассказывал про Александра Ефимовича – до сих пор помнит, как наши бойцы громили немцев, как верили в Победу и не сдавались, защищая родную землю", - напомнил в этот день губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Сталинградскую битву он назвал символом стойкости и мужества советского народа, который, несмотря на трудности, смог одержать победу и переломить ход Великой Отечественной.

"Сражение продолжалось 200 дней и ночей. Несмотря на численное превосходство врага, советские войска смогли остановить немцев и перейти в контрнаступление, окружив и разгромив противника. После этого Красная Армия уже шла только вперед. До самого Берлина", - отметил глава региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , ветераны , Сталинградская битва

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:01 02.02.2025УК Тюменской области напоминают об ответственности за очистку крыш от снега и сосулек
10:39 02.02.202582 года назад завершилась Сталинградская битва - ключевое сражение Великой Отечественной
10:02 02.02.2025Как Тюмень связана с Брестской крепостью, расскажут в центре Андрея Кижеватова
09:47 02.02.2025Тюменским цветоводам рассказали, как правильно ухаживать за фиалками зимой