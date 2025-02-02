82 года назад завершилась Сталинградская битва - ключевое сражение Великой Отечественной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сталинградская битва, ставшая поворотным моментом в ходе Великой Отечественной войны, завершилась 2 февраля 1943 года. Один из участников этих исторических событий проживает в Тюмени - это ветеран Александр Ефимович Дикарев.

В прошлом году фронтовик отметил свой юбилей - 100 лет. "Уже рассказывал про Александра Ефимовича – до сих пор помнит, как наши бойцы громили немцев, как верили в Победу и не сдавались, защищая родную землю", - напомнил в этот день губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Сталинградскую битву он назвал символом стойкости и мужества советского народа, который, несмотря на трудности, смог одержать победу и переломить ход Великой Отечественной.

"Сражение продолжалось 200 дней и ночей. Несмотря на численное превосходство врага, советские войска смогли остановить немцев и перейти в контрнаступление, окружив и разгромив противника. После этого Красная Армия уже шла только вперед. До самого Берлина", - отметил глава региона.