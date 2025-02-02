Новообразования кожи чаще всего выявляли онкологи у тюменцев в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новообразования кожи стали самыми распространенными онкологическими патологиями в Тюменской области в 2024 году. Также в лидерах по выявляемости рак предстательной железы у мужчин и молочной железы у женщин.

Такую статистику представила главный внештатный врач-онколог департамента здравоохранения Тюменской области, главврач Медицинского города Валерия Павлова. Она уточнила, что почти 61% всех новообразований обнаружены на I-II стадиях. Это позволяет раньше начать лечение и сделать его более эффективным. Так, в 2024 году уже 60,6 % всех онкологических пациентов жили со своим диагнозом более пяти лет.

Среди факторов, которые могут стать причиной заболеваний, врач назвала курение, употребление алкоголя, гиподинамию, избыточную массу тела, неправильное питание. Главные принципы профилактики - регулярные медицинские обследования, диспансеризация, профилактические осмотры и своевременное обращение за медицинской помощью, напоминает пресс-служба Медгорода.