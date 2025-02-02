Врачи предупреждают тюменцев о рисках при смене цвета глаз

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменение цвета глаз хирургическим путем все больше набирает популярность в России. При этом хирурги предупреждают тюменцев: вмешательство несет в себе существенные риски. Перед такой операцией нужно тщательно взвесить все доводы, пишет tmn.aif.ru.

На сегодня существует два основных метода изменения цвета глаз: имплантация искусственной радужки и лазерная коррекция. Первый подразумевает хирургическое вмешательство, в ходе которого в глаз ставится специальный искусственный имплантат. Второй метод применяется преимущественно для осветления карих глаз путем разрушения пигмента радужной оболочки.

Кандидат медицинских наук, офтальмолог высшей категории Тюменского областного офтальмологического диспансера Светлана Шатских считает, что изменение цвета глаз – это серьезное вмешательство, которое несет в себе значительные риски для зрения.

"Лазерная коррекция в этом случае сопряжена с риском развития глаукомы, повреждения роговицы, что может привести к снижению зрения или даже полной слепоте. Кроме того, существует вероятность неравномерного окрашивания радужной оболочки, что испортит эстетический эффект и придаст глазам неестественный вид", – объяснила врач. В случае с имплантацией искусственной радужки, риски также высоки: от отторжения имплантата до развития инфекционных осложнений.

Изменять цвет и даже форму радужки врачи советуют с помощью цветных контактных линз. Однако, и их нужно подбирать вместе с офтальмологом и сделовать всем правилам безопасного ношения.