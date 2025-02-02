Тюменский терапевт назвал возраст, когда человек наиболее подвержен наркомании

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители поколения 90-х - начала 2000 годов наиболее подвержены наркомании, считают врачи. Если молодежь в возрасте до 24 лет отмечает, что среди знакомых у них нет реальных наркоманов, то у людей 30-40 лет и старше в четыре раза больше примеров наркомании среди друзей и знакомых.

Такие данные опроса ВЦИОМ привела заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 5 в Тюмени Юлия Горбунова. По ее словам, современная молодежь больше интересуется спортом и здоровым образом жизни, принимать наркотики для них - уже не модно. А вот для поколения 90-х наркомания – реальность, с которой они сталкивались так или иначе. И это для них один из способов побега от жизненных проблем.

"К сожалению, люди трудоспособного возраста не всегда готовы обратиться за медицинской помощью в вопросах, касающихся зависимостей. Много негативных представлений о процессе лечения и его эффективности. Да и страх социального осуждения тоже. Но решить такую проблему в одиночку просто невозможно. Отказываясь от помощи, слишком легко погубить все, что имеет настоящую ценность: хорошие отношения с близкими, карьеру, здоровье и жизнь", – отметила Юлия Горбунова.

В связи с этой тенденцией врач призвала жителей региона внимательнее относиться к здоровью своему и своих родных, пишет Мегатюмень.