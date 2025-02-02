УК Тюменской области напоминают об ответственности за очистку крыш от снега и сосулек
Общество, 11:01 02 февраля 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Риск схода с крыш домов наледи и снега значительно возрос в Тюменской области в связи с потеплением.
Госжилинспекция напоминает управляющим компаниям и хозяйствующим субъектам о необходимости своевременной уборки подтаявшего снега и сосулек. При проведении работ по сбросу масс с крыш необходимо соблюдать правила безопасности с обязательным ограждением опасных зон для пешеходов.
Управляющим организациям, которые не справятся с работой вовремя, грозит привлечение к административной ответственности.