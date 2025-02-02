УК Тюменской области напоминают об ответственности за очистку крыш от снега и сосулек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Риск схода с крыш домов наледи и снега значительно возрос в Тюменской области в связи с потеплением.

Госжилинспекция напоминает управляющим компаниям и хозяйствующим субъектам о необходимости своевременной уборки подтаявшего снега и сосулек. При проведении работ по сбросу масс с крыш необходимо соблюдать правила безопасности с обязательным ограждением опасных зон для пешеходов.

Управляющим организациям, которые не справятся с работой вовремя, грозит привлечение к административной ответственности.